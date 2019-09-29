وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وقامت بالفعل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب.

ووجهت الوزيرة أيضا - في بيان الوزارة اليوم الأحد - بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة حيث تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة، كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لإعاقة وتم صرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنيه وصرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية، وسيتم تدريبه على وظيفة خادم مسجد بساط بالقرية التي يقيم بها.​