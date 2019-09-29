بلا أسنان.. 15 معلومة عن القرش الحوتي "بهلول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عاود القرش الحوتي أو ما يطلق عليه "بهلول" الظهور من جديد في شواطئ مدينة الغردقة على سواحل البحر الأحمر، في واقعة أصبحت تتكرر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن هذا القرش الذي يسمي بقرش الحوت، وذلك وفقًا لتصريحات خاصة من الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وعدد من التصريحات الصادرة على لسان مختصين بحماية الشواطئ والبيئة.

- يصل عمر القرش الحوتي إلى ما يقرب 70 عامًا.

- ظهر هذا النوع قبل 60 مليون سنة.

- يعد من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية.

- يتميز بشكله الجذاب ولونه الأزرق المرقط بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء.

- متوسط طول القرش البالغ يبلغ 13 مترًا في حين يبلغ وزنه 21 طنًا.

- يعتمد في غذائه على فتح فمه وشفط المياه بما فيها من طعام ثم يطرد المياه عبر الخياشم ويحتفظ بالطعام.

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- يعد من ضمن أنواع القروش المهددة بالانقراض والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

- يعتبر القرش الحوتي من أكثر أنواع الأسماك المنتشرة في البحر الأحمر.

- يتواجد هذا القرش طوال فترات السنة داخل البحر الأحمر.

- يفضل القرش الحوتي التواجد في المناطق العميقة من المياه.

- لا يخرج للمياه الضحلة أو بالقرب من الشواطئ إلا في حالة الحاجة للعثور على الطعام والتغذية.

- أكثر المناطق التي يتواجد بها تقع في البحر الأحمر والبحر المتوسط وخاصة بالقرب من الساحل السعودي.

- لا يشكل هذا القرش أي خطورة على البشر، ولم تسجل أي حالات وفاة أو مهاجمة للبشر باسمه خلال السنوات الماضية.

- هذا القرش الحوتي غير مسنن ولذلك لا يمكنه إيقاع أذى بالبشر.

- يعتمد بشكل رئيسي في نظامه الغذائي على الكائنات الميكروسكوبية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة والعوالق.