أخبار مصر | أول تعقيب للبرلمان على انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعقيب للبرلمان على انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحية للوفد المصري وزير الطيران المدني بعد نجاحه في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال صدقي، إن الوفد المصرى استطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا والتي تستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وأكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قطاع الطيران فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وانشاء عدد من المطارات الجديدة وتحديث أسطول مصر للطيران وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت على حصول مصر علي المركز الأول عربيًا وافريقيا بـ(154) صوت من إجمالي(167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الايكاو.

ونجح الوفد المصري بوزارة الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، حيث استطاع الوفد أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا، التي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.

كما أسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر علي المركز الأول عربيًا وإفريقيا بـ (154) صوتا من إجمالي (167 ) صوتا للدول الأعضاء، وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بالمنظمة.

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وبهذه المناسبة أكدت الوزارة أنه تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل الجوى، وأضاف الوزارة أن هذا النجاح يعكس تقدير مجتمع الطيران المدني العالمي لمجهودات مصر في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني الدولي، مؤكدًا أن مصر تعد من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت اتفاقية شيكاغو عام 1947.

كما تفتخر مصر باستضافتها للمكتب الإقليمى لمنظمة الايكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 الأمر الذى يؤكد الدور الريادي والفعال الذي تقوم به مصر لصالح المجتمع الدولى وسعيها إلى توحيد الإجراءات والتواصل المستمر إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني (إيكاو).

وأكدت أن هناك تعاونا وثيقا بين قطاع الطيران المصري ومنظمة إيكاو في مجال سلامة وأمن الطيران المدنى، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى كافة المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.

يذكر أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة إيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.

