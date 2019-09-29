أخبار مصر | محافظ الجيزة يشدد على مراجعة المحلات والمطاعم المحيطة بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشدد على مراجعة المحلات والمطاعم المحيطة بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة المحلات والمطاعم الواقعة بمحيط المدارس، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة والمنتجات التى يتناولها الطلاب حفاظاً على سلامتهم وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى.

ووجه المحافظ بشن حملات تفتيش دورية لضبط المخالفين، وتنفيذ غلق وتشميع فورى للمنشأت التي يثبت مخالفتها وعرضها لمنتجات غذائية غير صالحة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية لتدريب بعض العاملين بالمدارس على كيفية التعامل السريع مع أى مشكلات تتعلق بالحرائق أو الإنقاذ أو الإسعافات الأولية أو الإخلاء وغيرها من الامور الطارئة، التى قد تحدث وتلزم تدخل وتعامل سريع حفاظاً على سلامه الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة الذى أكد خلاله راشد على بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لإستقبال العام الدراسى الجديد، وتهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب في ظل إرتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول بمدارس المحافظة.

حيث أشاد راشد بمجهودات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالجهود التى بذلت لرفع كفاءة المدارس الموجود سواء بالجهود الذاتية أو المشاركات المجتمعية، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا ً على وجود عدد من السلبيات التى تم رصدها فى أول أيام العام الدراسي الجديد وجاري التعامل السريع معها لحلها وتلاشيها مستقبلاً.

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كما أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد المحافظ أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن، تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

وأكد أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما، للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأشار راشد، إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد راشد، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها بالنهوض بمستوي النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقري.