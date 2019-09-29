أخبار مصر | للتوعية بخطورة "داء الكلب".. الاحتفال باليوم العالمي للسعار بـ"البيطريين" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للتوعية بخطورة "داء الكلب".. الاحتفال باليوم العالمي للسعار بـ"البيطريين" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان، أنه حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، تقيم لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين الاحتفال بيوم السعار العالمي والذي يوافق ٢٨ سبتمبر من كل عام، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى اتحاد المهن الطبية بالإزبكية اليوم الأحد.

وأفاد "الحسيني" بأن الاحتفالية يقوم على التوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب) وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومي وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين من الأجهزة المهنية.

وفي سياق آخر، كان آعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى الأول لفتح آفاق للتصدير الى أفريقيا عن انضمام جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى لمبادرة مصر في قلب افريقيا ومؤتمرها الذى يقام في القاهرة أكتوبر القادم.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تقف خلف المبادرة وتدعمها وذلك لتحقيق أهداف المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا من أجل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بالعمل علي زيادة التبادل التجاري بين مصر والقارة السمراء، وذلك تنفيذا لبرنامج المحاكاة والتعاون بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في تنمية الثروة الحيوانية داخل القارة السمراء.

وأكد "دسوقي" استعداد الجامعة لتدريب الطلاب الأفارقة ومنح للجامعات خاصة في مجال الثروة الحيوانية. والاستزراع السمكي الذي تنفرد به المحافظة نظرا للمزارع الكبيرة ووجود كلية الثروة السمكية التي تخدم ابناء محافظات الدلتا ووجود حاليا منح للطلاب الموريتانيين في كلية الثروة السمكية تحت اشراف عميد الكلية الدكتور ابراهيم الهواري.