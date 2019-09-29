أخبار مصر | تكريم وزراء الهجرة السابقين بمناسبة 4 سنوات على انطلاقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم وزراء الهجرة السابقين بمناسبة 4 سنوات على انطلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال حفل تكريم وزراء الهجرة السابقين، بمناسبة مرور أربعة أعوام على عودة وزارة الهجرة، ألقت أسر الأربعة وزراء السابقين للهجرة كلمة خلال الفعاليات، مقدمين الشكر للسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل معهم والمبادرة بتكريمهم، ذلك لجهود الوزراء السابقين في خدمة ورعاية المصريين بالخارج خلال فترة توليهم المسئولية.

أعرب ناصر وليم نجيب سيفين عن بالغ شكره لوزيرة الهجرة على تكريم اسم والده الوزير وليم نجيب سيفين وزيرة الهجرة الأسبق، وترسيخ مبدأ العرفان بالسابقين، مشيدا بدور وزارة الهجرة في خلق جسور من التواصل مع مواطنينا بالخارج، وعززت شعور الانتماء لديهم وبلدهم الأم مصر، كذلك فضلا عن ما حققته الوزارة من إنجازات عدة في عديد المحاور المختلفة.

وأضاف ناصر وليم، وكيل وزارة شئون مجلس النواب، أن الوزير وليم نجيب زرع في نفوسهم مبادئ الانتماء والولاء للوطن وورثهم ذاك الشعور فساروا على نهجة حتى بعد وفاته، مشيرا لحصول الوزير وليم نجيب سيفين على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983 تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.

وفي سياق متصل، توجه الابن الرابع للوزير ألبرت برسوم سلامة، بالشكر لمعالي الوزيرة على لمسة الوفاء التي قدمتها وزارة الهجرة بتكريمها رموز الوزارة من الوزراء السابقين، وأضاف أنه في أواخر 1981، تولى والده حقيبة وزارة الهجرة، مع انطلاقها للمرة الأولى، أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات، بعد حقيبة وزارة شؤون مجلس الشعب.

موضحا حرص الوزير الأسبق، ألبرت برسوم، على الوطنية، وتم عمل قانون الهجرة في عهده، وإنشاء اتحاد وشركة المصريين بالخارج، والاهتمام كذلك بتحويلات المصريين بالخارج، لتأتي ثالثا بعد قناة السويس والسياحة ضمن مصادر الدخل القومي.

وأشاد نجل الوزير الأسبق برسوم سلامة، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لإعادة الثقة من جديد بين المصريين بالخارج والوطن الأم، سواء في التحويلات وزيادتها، بالإضافة إلى مشاركتهم في المحافل السياسية، والفعاليات الانتخابية.

حفيد الوزير فؤاد اسكندر: جهود وزارة الخجرة فعالة وبارزة

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور رامي اسكندر، بتنظيم وزارة الهجرة لهذه الفعالية، والاهتمام بالوفاء للوزراء السابقين، كما أثنى على هذه اللفتة الإنسانية بتكريم الوزراء الراحلين.

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وتابع أنه كان يدرّس الاقتصاد، وهو آخر وزراء الهجرة حتى عام 1993، وله مقالات مهمة حول الاقتصاد والسياسة، مؤكدا أنه بذل علمه ووقته وجهده ليخدم مصر ووضع رؤية اقتصادية، وخدمة المصريين بالخارج.

كما أشاد باللفتة الإنسانية من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بزيارة السيدة نادية اسكندر في المستشفى، مؤكدا أن هذه لفتة طيبة، ليست بجديدة على وزارة الهجرة.

واختتم اسكندر، كلمته بالتأكيد على أن جهود وزارة الهجرة بارزة ومؤثرة، وأنه يتمنى لها دوام النجاح فيما تقوم به من دور وطني.

كما ألقى الدكتور مينا مجدي عدلي بشاي، حفيد الوزير عدلي بشاي، الوزير الأسبق للهجرة، كلمته، والتي أعرب فيها عن سعادته وفخره بتكريم وزارة الهجرة لجده، مؤكدا أن هذا التكريم أشعره بأنه تبع أسرة وزارة الهجرة.

ووجه الشكر لمعالي وزيرة الهجرة علي تكريم جده، مشيرا الي أنه لم يري جده لأنه توفي وهو في عمر السنتين، ولكن والده كان يحكي له عن وطنتيه وسعيه الدائم لخدمة وطنه، عندما كان نائبا بمجلسي الشعب والشورى.

وأوضح أن الوزير الراحل حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الأسبق حسني مبارك، تقديرا لما بذله من جهود لخدمة الوطن.