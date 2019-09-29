مصر | هارب من تنفيذ 20 حكمًا.. حبس صاحب شركة بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من تنفيذ 20 حكمًا.. حبس صاحب شركة بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 20 حكما قضائيا بإجمالي 29 سنة سجن، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تردد صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، والمطلوب التنفيذ عليه في 20 حكم حبس جزئى "شيك، تبديد، خيانة أمانة" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 29 سنة والهارب من سجن وادى النطرون أثناء تنفيذ عقوبة بالحبس في قضيتين "شيك" على منطقة أرض عائشة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية وعمله خادم مسجد بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بتوجيه مأمورية أسفرت عن ضبطه.

