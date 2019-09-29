مصر | ضبط طالب لانتحاله صفة وكيل نيابة عسكرية بالنزهة

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ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة وبحوزته طبنجة لتسهيل مروره بالكمائن بمنطقة النزهة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أسفل كوبري الحرفيين ـ دائرة قسم شرطة النزهة اشتبه في سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا سوداء اللون "بدون لوحات معدنية" بسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى أمير ه، 22 سنة، طالب وعثر بداخل السيارة على طبنجة صوت ماركة RETAY XR "بدون طلقات"، جراب طبنجة، 2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة وتحمل أرقام ط ف ط 526 ( مقيدة باسم والده)، وهاتف محمول يحوي صور له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

