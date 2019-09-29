مصر | ضبط صاحب سنترال بحوزته 308 خطوط بدون عقود بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب سنترال بحوزته 308 خطوط بدون عقود بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب سنترال بحوزته 308 خطوط هواتف محمولة بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط " أسامة. ص"، 35 سنة، صاحب سنترال بدائرة القسم، لبيعه وتداول خطوط الهواتف المحمولة التابعة لشركات المحمول خارج منافذ الشركات الرسمية، وعثر بداخل المحل على 308 خطوط هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف ببيع الخطوط حيازته لعملائه بدون عقود، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت ارسلت محكمة النقض، مبدأ قانونيًا جديدًا فى حكم قضائى، أكدت فيه أن مجرد حيازة الأشخاص لخطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بموجب العقود الرسمية الخاصة بالشركات المختلفة، لا يشكل جريمة تستوجب المسائلة القانونية أمام القضاء

