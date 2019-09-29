مصر | "زوجته أنقذته.. إحباط محاولة خطف شخص بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زوجته أنقذته.. إحباط محاولة خطف شخص بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة محاولة خطف شخص، بعد تمكن الأهالي من ضبط خاطفيه ومحاولة إقتياده عنوه داخل سيارة ملاكي بمنطقة اللبيني، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة مفاده بقيام الأهالى بضبط شخصان حال شروعهما في إقتياد أحد الأشخاص عنوة إلى داخل سيارة ملاكي حال سيره بشارع اللبينى بدائرة القسم وتمكن قائد السيارة من الهرب بها.

ووجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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وبإنتقال مفتشى قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لمحل البلاغ وتم تقابل قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، مع المجنى عليه وبمناقشته قرر أنه حال سيره وبصحبته زوجته بمحل البلاغ فوجئا بمحاولة شخصان إقتياده عنوة إلى داخل سيارة ملاكي وقيام زوجته بالإستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطهما وتبين للعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، أنهما (حاصل على بكالوريوس، مُقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية"، وآخر مُقيم بذات الدائرة، وبحوزته مسدس صوت)، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع قائد السيارة الملاكي الهارب وقرر المتهم الأول بسابقة إتفاق أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة مركز البدرشين، معه على إقتياد المجني عليه لقيامه بالنصب عليه في مبلغ مالي وإستعانته بالمتهم الثاني مقابل مبلغ مالي عقب التنفيذ.

تأكد ذلك بشاهدى رؤية بمحل الواقعة، وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليه وأضافا بقيامهما بضبط المتهمان بالإشتراك مع الأهالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.