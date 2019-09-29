شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يفتتح مركزي خدمة المواطنين بالقليوبية: «زمن ضرب البطاقات التموينية انتهى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، أنه يتم حاليًا تطوير حوالي ٥٥٠ مكتب تموين على مستوى الجمهورية. وقال «المصيلحي» إن الوزارة أصبحت لديها قاعدة بيانات دقيقة عن جميع المواطنين، ولم يعد باستطاعة أحد تزوير بطاقة تموينية كما كان في السابق، قائلًا: «زمن ضرب البطاقات التموينية انتهى».

وأكد حرص الحكومة على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم رفع قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز هذا العام، فضلًا عن انخفاض متوسط أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية واللحوم في سبتمبر 2019 عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن مكاتب التموين تستقبل التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين بناءً على محددات الدعم التي أصدرتها لجنة العدالة الاجتماعية بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، مركزي خدمة المواطنين في قليوب وشبرا الخيمة، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن مكاتب التموين تراجع التظلمات المقدمة من المواطنين ويتم تسجلها على نظام موقع تموين دعم مصر، بالرقم القومي ورقم المحمول والبطاقة الذكية ونوع التظلم، ثم يقوم المكتب بإرسال الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل إلى ديوان عام الوزارة.