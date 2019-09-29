شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية التاسع بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة 23 منشأة سياحية بالمحافظة.

كما منح الوزير كؤوس ودروع التميز، فضلًا عن شهادات تقدير للمنشآت المميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، وذلك بحضور اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المحافظة، محمد عبدالرحمن مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، سمير رشوان مدير فندق كونكورد السلام شرم الشيخ. يأتي ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح مكتب عمل جديد متعدد الأنشطة بمدينة شرم الشيخ.

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وأكد أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد. وقال الوزير إن القوى العاملة تعملُ جاهدًة على نشر هذه الثقافة الهامَّة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتيّ وواقعٍ مُعاش لكل فرد في بيتهِ وبيئةِ عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايشُ ويتفاعلُ معه.

وأضاف: «نسعى كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبي العملية الإنتاجية».

وأكد الوزير أن الشعب مصر هو أقوى مدافع عنها، باعتباره السد المنيع والحصنُ الحصين للدولةِ المصرية، مضيفًا أن الحفاظ على وطننا هو مسئولية الجميع بتعاضُدِهِ مع الجيشِ والشرطة في الحفاظِ على ملاذنا وبر أماننا الوحيد مصر.