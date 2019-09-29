شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع المصابين.. عميد «طب الإسكندرية» يُحذِّر: ابتعدوا عن الفسيخ.. استنفدنا الأمصال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مركز السموم بمستشفيات جامعة الإسكندرية استقبل 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة.

وأشار «الكردي» إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات، لافتا إلى أن الحالات التي تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.

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وأضاف انه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.

فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية، أن ارتفاع العدد إلى 18 حالة يعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، مؤكدًا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين.

وأوضح أنه تم إعطاء المصل لـ 12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18 حالة، تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، وأشار إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات.

وتابع: «المركز استنفد المخزون بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وتم التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، مشددا على أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة وهل الأسماك من مصدر واحد، أم الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو؟».