شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الإسكندرية يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استهل مجلس جامعة الإسكندرية جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والمدنيين الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأكد المجلس ضرورة البدء في تطبيق منظومة المقرر الإلكتروني بداية من الفصل الدراسي الثانى بجميع كليات الجامعة، وتوجيه مخصصات دعم الكتاب الجامعى لدعم المقررات الإلكترونية كخطوة نحو تطوير التعليم الجامعي، وذلك في ظل التوجهات الحديثة التي تعتمد عليها الدول المتقدمة ومنها النظام الإلكتروني للكتاب الجامعي، مما يساعد على تواجد الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، كما يحقق هذا النظام الإلكترونى في تحقيق التواصل الإلكترونى وعرض المادة بشكل جذاب للطلاب عن الكتاب الورقى، ويساعد على إفراز طاقات كبيرة لديهم من الناحية التعليمية.
كما كرم المجلس المتدربين بإدارة جامعة الإسكندرية الذين حصلوا على شهادة إتمام البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، والتى عقدت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 22 ـ 26/9/2019.
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