شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات عاجلة من وزارة التضامن تجاه والد الطفلة جنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير، شقيقة جنة، في إحدى دور الرعاية بالدقهلية، وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كل أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وقامت بالفعل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب.
كما وجهت وزيرة التضامن بتوفير كل الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ، والد الطفلة جنى، صاحبة الخمس سنوات المتوفاة نتيجة تعذيب الجدة والخال، والتى تداولت قصتها صفحات التواصل الاجتماعى، وهما حاليا محبوسان على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية.
- تم تسجيل المواطن المذكور ببرنامج تكافل وكرامة
- تم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة
- تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للإعاقة
- تم صرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ ٥٠٠ جنيه
- صرف مساعدة شهرية له بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية.
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