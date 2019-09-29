شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط البحري، والتابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة إلى المحافظة ترافقه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقوم به المعمل في ميناء دمياط، حيث يقوم بفحص الأغذية المستوردة ذات الأصل الحيوانى لإقرار صلاحيتها للغذاء الآدمي، فضلًا عن فحص الأغذية المصدرة لإقرار مدى صلاحيتها للغذاء الآدمي، وفحص المخلفات الحيوانية لإقرار خلوها من مسببات الأمراض البكتيرية والفطريات الضارة، وفحص عينات خاصة بمعرفة العميل.

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ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أهمية الدور الذي يقوم به المعمل المرجعي لصحة الحيوان بدمياط، للرقابة على واردات مصر من الأغذية الحيوانية، باعتباره حصن أمان للتأكد من سلامة الاغذية الواردة لمصر والتي يتم تداولها بالمحافظة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال استعراض الدور الذي يقوم به المعمل، إن مجموع عينات الأغذية والمخلفات وإضافات الأعلاف التي تم فحصها في الفترة من شهر يناير 2019 حتى تاريخه حوالي (922) عينة.

وأوضح أن المعمل أسس ليكون خط الدفاع الأول للصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء الصحي الآمن الخالي من المسببات المرضية والبقايا الضارة والهرمونات، حيث يقوم بفحص اللحوم ومنتجاتها التي يتم تصديرها واستيرادها من الاتحاد الأوروبي، كذلك يقوم بفحص المخلفات الحيوانية للتأكد من خلوها من المسببات المرضية، كما يشارك بالدور المجتمعي لفحص العينات الخاصة والواردة من العميل، كذلك فحص طعام القطط والكلاب.

وتقدم مدير المعهد بالشكر والتقدير للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزياراته المتعددة للمعامل التابعة للمعهد في أسيوط وسوهاج ودمياط، لافتا إلى أن ذلك يعد دعما وتشجيعا للباحثين للعمل بأقصى طاقة لهم لصحة الثروة الحيوانية والمواطن المصري.

وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط

وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط

وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط

وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط

وزير الزراعة ومحافظ دمياط يتفقدان معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط