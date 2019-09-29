شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مختلف في عودة لميس الحديدي إلى الشاشة (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبارا من يوم 20 أكتوبر ستطل «العربية الحدث» على جمهورها في مصر والمنطقة ببرنامج فريد من نوعه على مستوى العالم العربي، تقدمه نجمة الإعلام المصري، لميس الحديدي، يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة.

البرنامج الذي سيحمل عنوان «القاهرة الآن»، يمثل عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية نادرة التمييز حصدت عبرها الكثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة.

الإطلالة المبتكرة للبرنامج ستعكس الأهمية التي توليها مجموعة قنوات العربية للتكنولوجيا الحديثة وتوجهات الشرائح الشبابية، إذ إن ساعته الأولى ستُبث مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حصرا، مع فقرات خاصة ومبتكرة وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث التليفزيوني التقليدي، وذلك في صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من قبل.

وقد اختارت مجموعة العربية قناة «الحدث» لتقديم البرنامج الجديد بأسلوبه المبتكر نظرا لتميّز القناة منذ إطلاقها عام ٢٠١٢ بأسلوبها التحريري الفريد من نوعه إقليميا، والذي يرتكز على كثافة النقل المباشر للأحداث الإقليمية والعالمية مترافقة مع استوديو تحليلي معمق يستضيف شخصيات من الطراز الرفيع.

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وتعقيبا على الإعلان، قالت لميس الحديدي: «تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول، مجموعة قنوات العربية، التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة».

وأضافت الإعلامية المصرية التي وصنفت كواحدة من أكثر النساء نفوذًا في أفريقيا والعالم العربي: «أشعر بمزيد من الفخر أن تكون انطلاقتي الجديدة على شاشة الحدث، القناة التي أثبتت في السنوات الاخيرة مهنية وكفاءة حازت على احترام المشاهد العربي ومتابعته. آمل أن تكون مشاركتي ببرنامج (القاهرة الآن) إضافة لقناة الحدث ومشاهديها».

البرنامج سيمزج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين، تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

من جانبه، قال نبيل الخطيب، مدير عام مجموعة قنوات العربية: «نحرص دائما على التجدد والوصول إلى شرائح أوسع من المشاهدين على المستويين الجغرافي والعمري، ولذلك وقع الاختيار على لميس الحديدي لتقدم (القاهرة الآن) ليكون بداية لعصر إعلامي جديد تعيد معه قناة الحدث تعريف معنى الإعلام الجديد والمبتكر والقادر على الوصول إلى الجمهور بمعناه الأوسع».

وأضاف الخطيب: «المشاهد لم يعد مجرد متلقٍ، هو اليوم عامل متفاعل لديه الحق في أن نعمل للوصول إليه عبر المنصات التي يختارها هو، سواء كانت تلك المنصة جهاز التلفزيون أو الأجهزة والمنصات الرقمية على أنواعها ولذلك نعد الجميع بتجربة إعلامية مبتكرة تنتظرهم مع برنامج (القاهرة الآن) الذي سيُبث الأحد والاثنين من كل أسبوع بين التاسعة والحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة».