شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ينفى وجود تضارب مصالح فى علاقته بصديقته الأمريكية: استهداف سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندنبدنت" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون نفى أي تضارب في المصالح في علاقته بصديقته الأمريكية رائدة الأعمال، جينيفر آركورى، وفى المنح والامتيازات التى حصلت عليها عندما كان عمدة لندن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جونسون تحدث عن الإدعاءات التى يبدو أنها ستطغى على مؤتمر حزب المحافظين فى مانشستر.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة الأعمال الأمريكية - التي مُنحت شركاتها ما مجموعه 126 ألف جنيه إسترليني من التمويل الحكومي - أخبرت أصدقاءها مرارًا بأنها تربطها علاقة حميمة مع جونسون أثناء عهده كعمدة لندن.

في يوم الجمعة ، تمت إحالة رئيس الوزراء إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) لتقييم ما إذا كان ينبغي أن يواجه تحقيقًا جنائيًا بسبب سوء السلوك في المناصب العامة. تجرى تحقيقات أجرتها وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في منحة بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني مقدمة لشركة تديرها آركوري.

Advertisements

في مقابلة مع برنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، سئل جونسون عما إذا كان قد أبدى اهتمامًا بموجب مدونة قواعد السلوك التابعة لسلطة لندن الكبرى على منح آركوري الأموال العامة والوصول المتميز إلى البعثات التجارية البريطانية، فأجاب: "لم يكن هناك اهتمام بالإعلان".

وأضاف: "تم كل شيء وفقًا للوائح ... وكل شيء تم بمنتهى الانضباط".

واعتبر رئيس الوزراء إلى أن قضية آركوري تستخدم من قبل معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقويض قدرته على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال "سأخبرك عما أعتقد أنه يحدث بالفعل، هناك دائرة انتخابية كبيرة في البرلمان وفي أماكن أخرى يرغبون في إحباط هذا الهدف ، وهم يرونني (سواء كان ذلك صحيحا أم لا) الشخص الأكثر احتمالًا لتحقيق هذا الهدف.إذا كنت في موقفي ، يجب أن تتوقع الكثير من الرصاص والقذائف."