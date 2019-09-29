شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر فى طابا نصر دبلوماسى وتاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر فى طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم فى سبيل عودة سيناء الحبيبة.

وقال المتحدث - فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعى (تويتر) اليوم - "إنه فى ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر فى طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء فى استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".