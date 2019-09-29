شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة جراح بقصر العينى للجنايات بتهمة غسيل أموال وتجارة أعضاء بـ9ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام، أستاذ مساعد جراحة أورام بقصر العيني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بإجمالي 9 ملايين جنيه. Advertisements وجاء بالتحقيقات أن المتهم مارس نشاطا إجراميا فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث حاز مبلغ 534640 جنيها و89849 دولار أمريكي وجدت بمسكنه واستثمر جانبا آخرا مقداره 3314029 جنيها وعقاريا ابتاع قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 1560000 جنيه ووحدة سياحية ببورتو السخنة بمبلغ 869000 جنيه وحجز فيلا بمشروع سيتي ستارز الساحل الشمالي بمبلغ 631745 جنيه ووحدة سكنية بمشروع إسكان أعضاء التدريس بمبلغ 253284 جنيه. كما أنه وجه جانبا للاستثمار في شراء السيارات، بشراء سيارة بمبلغ ( 218500 ألف جنيه مصري)، واستثمر جانبا في شراء المعادن النفيسة بشراء مشغولات ذهبية بمبلغ136831 جنيه، وربط بجانب مقداره 200 ألف جنيه مصري أوعية ادخارية الأولى باسمه بمبلغ مقداره 3 ملايين جنيه، والثانية باسم نجله القاصر بمبلغ ممقداره مليون جنيه مصري، والثالثة بمبلغ مقداره 100 ألف جنيه باسم ابنته القاصر، والرابعة بمبلغ مقداره 1000 ألف جنيه مصري باسم نجله القاصر، وكان القصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصادرها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

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