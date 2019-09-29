شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. إصدار جديد من تطبيق ”الخليج 365” لمستخدمى هواتف هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه إصدارا جديدا لتطبيق الموقع على نظام اندرويد لمستخدمى هواتف هواوى عبر App Gallery، حيث يتوافق التطبيق الجديد مع أنظمة تشغيل هواتف هواوى يتضمن الإصدار الجديد من تطبيق ”الخليج 365” على متجر هواوى App Gallery مساحات وآلية عرض أفضل للأخبار والصور والموضوعات المختلفة، بما يحقق سهولة فى التصفح، مدعومة بمحرك بحث ذى كفاءة عالية، يمكن المستخدم من الوصول السريع للأخبار التى يريدها. لتحميل تطبيق الخليج 365 من على App Gallery اضغط هنا

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