شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مروحية لإنقاذ المحاصرين بحريق محطة قطار الحرمين بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وسائل إعلام سعودية لقطات لطائرات مروحية تساهم فى إنقاذ المحاصرين داخل محطة قطار الحرمين بعد اندلاع حريق ضخم بداخلها. وتواصل فرق الدفاع المدنى عمليات إطفاء الحريق الضخم الذى شب بمحطة قطار الحرمين فى حى السليمانية بجدة ظهر اليوم الأحد، وشوهدت سحب الدخان تغطى سماء المنطقة نتيجة الحريق، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات مروحية لإنقاذ المحاصرين بحريق محطة قطار الحرمين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.