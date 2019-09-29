شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النقض تقر توزيع العمل للعام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمعية العمومية لمحكمة لنقض، منذ قليل، حيث أقرت توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال العام القضائى الجديد 2019- 2020.

وتعد هذه الجمعية العمومية الأولى التى تنعقد برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، منذ توليه منصبه فى يوليو الماضى..

وناقشت الجمعية العمومية إقرار جدول أعمال محكمة النقض، والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها، وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة فى إدارة شئونها خلال العام القضائى الجديد.

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وكانت الجمعية العمومية للمحكمة لم تكمل نصابها القانونى الصحيح لانعقادها الثلاثاء الماضى ، لذلك تم تأجيلها إلى اليوم الأحد.

ووفقًا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تمت ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.