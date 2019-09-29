قلق الدكتاتور يتزايد.. أردوغان يغيير حارسه الشخصى بشكل مفاجئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع القمع الذى يمارسه الديكاتور العثمانى رجب طيب أردوغان بحق الشعب التركى، وخشيته لتكرار سيناريو تحرك الجيش ضده فى 15 يوليو 2016 إلى قيامه بتغيرات أمنية واسعة داخل جهاز الشرطة، بل تغيير حارسه الشخصى بشكل مفاجئ مما أثار دهشة وسائل الإعلام التركية.
وذكر موقع "T24" أن أردوغان قرر تعيين إبراهيم كولولار مساعد مدير الأمن السابق بمحافظة قيصرية ليكون المسئول عن تأمين أردوغان شخصياً، بالإضافة إلى تأمين موكبه داخل تركيا وخارجها.
وكانت وسائل إعلام تركية قد رصدت تكاليف تأمين أردوغان حيث بلغ تأمينه فى اليوم الواحد أثناء تنقله من مكان لآخر فى تركيا ما يعادل 20 مليون ليرة تركية، وفى حال تأمينه فى الخارج فإن المبلغ يتضاعف.
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