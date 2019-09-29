شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا فيضانات الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتيّ "أوتار براديش" و"ماهاراشترا" في الهند مؤخراً، مما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الهند في ذلك الموقف، مُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الهندي الصديق لتلك المحنة.

وكان نحو 50 شخصا لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين نتيجة هطول أمطار غزيرة فى ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

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وشهدت الولاية، وهى أكبر ولاية هندية، سقوط أمطار على نحو متواصل خلال الأيام الماضية وسجل تدفق المياه فى الأنهار عدة درجات فوق مستويات التحذير.

وقال جى إس بريادارشى، مفوض الإغاثة فى الولاية لرويترز، إن عدد الوفيات فى الحوادث الناتجة عن الأمطار الغزيرة والأمطار، بلغ 48 فى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن الأمطار أثرت على نحو 580 ألف شخص معظمهم فى الجزء الشرقى من الولاية الذى يتعرض لخطر الفيضانات.

وفى العادة يبدأ تراجع الرياح الموسمية فى الهند، فى بداية سبتمبر، لكن تراجعها تأخر نحو شهر هذا العام، وتسببت الأمطار الغزيرة التى سقطت فى أجزاء كثيرة من البلاد فى فيضانات أغرقت حقول الذرة والأرز كما تسببت فى وفيات فى بعض الحالات.

ولقى 11 شخصا على الأقل حتفهم يوم الخميس واعتبر ستة فى عداد المفقودين بعد سقوط سيول على مدينة بونى والمناطق المجاورة لها.