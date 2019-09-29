شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى العام يضعون المحتوى الرقمى للكتب المدرسية على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب بالصف الثانى الثانوى العام، أنهم بدأوا وضع المحتوى الرقمى للمناهج الدراسية والكتب الموجودة على بنك المعرفة وموقع وزارة التربية والتعليم على التابلت للاستفادة منه.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنه حصل على الكتب الدراسية الإلكترونية من على موقع الوزارة ووضعها على التابلت للاستفادة منها فى مراجعة دروسه الشرح داخل الفصل، موضحا أنها موجودة على بنك المعرفة ومتاحه لجميع الطلبة، موضحا أن زملائه فى المدرسة معظمهم قام بتحميل الكتب.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت المدارس بضرورة الاستفادة من محتوى المناهج والمقررات الدراسية الموجود على بنك المعرفة، وتحميل كافة المناهج الإلكترونية إلى مواقع المديريات التعليمية لضمان إتاحتها للطلاب فى المدارس.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، لـ" الخليج 365"، إنه يجب أن يستفيد جميع الطلبة من المحتوى الرقمى فى ضوء إدخال التكنولوجيا فى العملية التعليمية، قائلا: من غير المقبول أن يكون هناك محتوى رقمى على أعلى مستوى والطالب لدية جهاز تابلت وينتظر الكتاب الورقى، مشددا على أنه يجب يستغل الطلاب هذا المحتوى الرقمى.