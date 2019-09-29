شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ارتفاع عدد الشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" دليل ثقة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، زيادة عدد الشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع"، نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات، قائلاً:"هذه الزيادة تؤكد ثقة المواطنين فى المبادرة نتيجة نجاحها فى حل المشكلات بإعتبارها أحد قنوات التواصل الحكومية المهمة والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات" .

ووجه وزير التنمية المحلية، وفقًا لبيان اليوم، بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها، مشيرًا إلى أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" خلال الأسبوع الـ47 بلغ 14 ألف و527 متابع وبلغ عدد رؤية الصفحة 17 ألف و 879 مشاهدة .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن عدد الرسائل على صفحة المبادرة بلغت 450 رسالة خلال الأسبوعين 47و48 منها 54 شكوى وتم الرد على 79% منها وجارى العمل على حل باقى الشكاوى .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة" صوتك مسموع " عن طريق وسائل التواصل وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكترونى ([email protected] ) .