شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس خريفى ممتع خلال الـ 72 ساعة المقبلة ولا ظواهر جوية سوى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس تزامنا مع ثانى أسبوع بفصل الخريف، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تظل حول معدلاتها الطبيعية خلال الـ 72 ساعة المقبلة وتتراوح بين 33 و 34 درجة.

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وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالات عدم الاستقرار التى قد يشهدها فصل الخريف لم تظهر بعد، لافتا إلى أن البلاد كافة تشهد أجواء خريفية ممتعة.

وأكد شاهين، أنه لا توجد اية ظواهر جوية خلال الثلاثة أيام المقبلة سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، لافتا إلى أن الرياح معتدلة وهادئة على أغلب الأنحاء والصغرى بالعاصمة تتراوح بين 24 و 25 درجة.

وناشد شاهين، المواطنين ضرورة متابعة النشرة الجوية يوميا لأننا فى فصل الخريف وهو فصل معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة.