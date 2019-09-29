شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يستضيف عالم بمعهد البصريات والفيزياء الذرية بجامعة برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أد ألبرت دنج الأستاذ بمعهد البصريات والفيزياء الذرية بجامعة برلين التقنية.

يأتى ذلك خلال زيارته لمعهد الفلك والتى ستمتر حتى يوم 4 أكتوبر المقبل، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك، بالإضافة إلى قيامه بإلقاء عدة محاضرات حول أبحاث الشمس والفلك.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور أد ألبرت دنج الخبير الزائر لمعمل أبحاث الشمس، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "سحر الشمس السوداء .. دراسة للإكليل الشمسى والرياح الشمسية أثناء الكسوفات الشمسية"، كأولى محاضراته العلمية بالمعهد خلال الزيارة.