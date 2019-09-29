شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تنظم ندوة بعنوان "وسطية الإسلام طوق النجاة" للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ندوة بعنوان " وسطية الإسلام .. طوق النجاة" ضمن فعاليات دورة "الأزهر حوار وثقافات" للطلاب الوافدين من نيجيريا والنيجر وتستمر فعالياتها حتى 3 من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور محمد فيصل، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، خلال محاضرته، أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والسماحة كما هو مبين فى قول الله "عز وجل": وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.

Advertisements

وأكد أن سِمَةَ الوسطية هى من أخص ما تتجلى به الشريعة الإسلامية من سمات، وأنها تمثل الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، مشيراً إلى أن مفهوم "الوسطية" هو العادل الجامع لأطراف الحق والعدل والاعتدال، الرافض للغلوّ إفراطًا وتفريطًا.

وأوضح فيصل أنه نتيجة الانحراف الذى أصاب بعض أفراد الأمة وفهمهم الخاطئ لروح هذا الدين الوسط، ترتب على ذلك إخراجها عن تيار الوسطية، وظهرت الجماعات والتيارات المنحرفة التي تنشر العداء و التطرف بين المجتمعات ،وأوصى الوافدين بالتمسك بمنهج الازهر القائم بضوابط الوسطية ،الوارث لها والمحافظ عليها.