شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البعثات بالتعليم العالى: لدينا 25 مكتب ومركز ثقافى تقوم بعملها فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر لديها 25 مركز ومكتب ثقافى فى سفاراتها بالخارج، مشيرة إلى أن المكاتب الثقافية تتمركز فى أوروبا وأمريكا والمراكز فى الدول العربية.

وأضافت الدكتورة كاميليا صبحى ، بكلمتها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لتطوير منظومة البعثات اليوم الأحد بمقر الوزارة، أن المكاتب الثقافية ما زالت مفتوحة تؤدى مهامها، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالقرار الرئاسى الخاص بأن جميع الملحقين الإداريين للمكاتب الفنية والثقافية لابد أن يحصلوا على تصديق من رئاسة الجمهورية.

وأشارت القائم بعمل رئيس قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن المكاتب الثقافية تؤدى عملها بشكل قوى للغاية بالإشراف على الطلبة المصريين بالخارج، موضحة أن تشارك بفعالية فى إيصال الرسالة الصحيحة عن التعليم فى مصر للخارج.