شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: المصرى بالخارج شديد الولاء لوطنه ولديه اشتياق لأرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه كان لابد من تكريم الوزراء السابقين، للوزارة على مشيرة جهودهم الكبيرة خلال فترة توليهم الوزارة، مقدمة الشكر لأسرهم لحضورهم والمشاركة فى الاحتفال.

وأضافت، خلال حفل تكريم وزراء الهجرة السابقين بمناسبة مرور أربعة أعوام على عودة وزارة الهجرة، أن الوزارة مرت بإربعة سنوات من بذل جهد وتعب للتواصل وخدمة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة وزارة إنسانية فى الأساس وتعمل على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج، حيث إنهم فى حاجة لهذا التواصل مع المسئولين بوطنهم الأم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصرى بالخارج شديد الولاء لوطنه ولديه اشتياق كبير لوطنه، مؤكدة أن رعاية المصرى بالخارج تحتاج إلى جهد كبير يصل أحيانا إلى أن يتطلب سفر وزيرة الهجرة شخصيا لتلبية احتياجات المصريين والوقوف بجانبهم فى كافة المواقف.

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ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة عملها بمثابة الأمن القومى للدولة المصرية، حيث إن مصر تمر بكثير من التحديات، فكان لابد من توصيل رسائل اطمئنان للمصريين بالخارج وتوعيته بحقيقة ما يجرى على أرض مصر، إلى أن وصل المصريين بالخارج إلى خط الدفاع الأول لمصر والرد على كافة الشائعات التى يتم ترويجها بالخارج.

وقدمت وزارة الهجرة الشكر للمصريين بالخارج لمشاركتهم فى كل الفعاليات والأحداث الوطنية التى تمت بالخارج، واستقبال الجاليات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وآخرها فى مدينة نيويورك خلال مشاركته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن اهتمامنا بالمصريين بالخارج هو اهتمام رفيع المستوى.