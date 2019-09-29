شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تستضيف المؤتمر الدولى لقاعدة الهرم لأول مرة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مركز جون جرهارت للعطاء الاجتماعى والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة المؤتمر الدولي لقاعدة الهرم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى يقام لأول مرة بالقاهرة، بقاعة معتز الألفى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة من الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل حتى الخميس 3 أكتوبر.

يهدف المؤتمر، الذى يستمر ثلاثة أيام، إلى مناقشة الابتكارات الاقتصادية المجتمعية (التي يملكها ويديرها المجتمع) من خلال أربعة محاور رئيسية وهى: الابتكارات الشعبية، والتعليم، والإسكان ميسور التكلفة، والخدمات الصحية. يستقطب المؤتمر خبراء من جميع أنحاء العالم للقاء مجموعة منتقاة من خبراء قاعدة الهرم المصريين لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات واستكشاف فرص عقد شراكات وتوطين النماذج الناجحة.