شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى وفد عمانى لتفعيل التعاون بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفداً عمانياً برئاسة المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، الذى يزور القاهرة حالياً بحضور كل من المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى لبحث التعاون فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بين العاصمتين .

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين مشيراً إلى ضرورة استغلال زيارة الوفد العمانى لمصر فى إحياء وتفعيل إتفاقية الصداقة والتآخى الموقعة بين مدينتى القاهرة ومسقط عام 1992 والتى تتضمن تبادل التجارب والخبرات فى كافة مهام الادارة المحلية .

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التيسيرات لتعزيز التعاون بين العاصمتين بشكل خاص والبلدين بشكل عام .

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واستعرض المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى خلال اللقاء تجربة الشركة فى مجال تقديم الخدمات لمواطنى القاهرة إلى جانب قدرتها على علاج المشكلات التى تواجهها دون تأثر الخدمة، وكيفية عمل المعامل المركزية فور تلقى أى شكاوى بشأن جودة المياه، بالاضافة إلى كيفية تبادل الخبرات بين المدينتين فى مجال المياه والصرف الصحى .