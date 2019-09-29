أخبار مصر | "التعليم العالي" تطلق موقعا إلكترونيا للاطلاع على البعثات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي" تطلق موقعا إلكترونيا للاطلاع على البعثات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدارة البعثات هي جزء من نهضة مصر، وهي إدارة تعمل منذ زمن بعيد منذ عهد محمد علي في البعثات، مشيرا إلى أنه تم انشاء موقع الكتروني مبسط يستطيع الطالب أن يطلع على البعثات لكل انواع الإيفادات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعليم العالي للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات، أن الوزارة حاليا تتيح 1220 بعثة يتم الإعلان عنها اليوم والمستفيدين هم أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنها ستغطي بعض التخصصات العامة التي تهتم بها الدولة حيث تشمل البعثات دراسة الطاقة الجديدة التكنولوجية، وعلي سبيل المثال فهي تشمل الدكتوراة نوع الايفاد الخاص بالشراكة المصرية اليابانية.

Advertisements

وأوضح أن هناك شروطًا لهذه البعثات يتم الاعلان عنها عبر الموقع الذي تم تدشينه من قبل الوزارة، حيث أن هناك برامج جديدة لتطوير في الإدارة المركزية للبعثات ، مؤكدا أن الهدف من انطلاق الموقع هو التسهيل على الباحثين للوصول للبعثات حيث يشمل طريقة التقديم وأنواع المنح.

وأكد أن الإعلان يشمل برامج أخرى مثل "برنامج استراتيجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس" وتم التغيير لإنشاء مرافق جديدة معنية برفع الكفاءة لفترات قصيرة من خلال منحة البنوك المصرية الخاصة بالبعثات.

وأشار إلى أنه هناك 30 طالب من جامعات مصرية حتى في مرحلة الدراسة كانوا يتدربون في اليابان من خلال المنحة المصرية اليابانية.



