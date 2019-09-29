مصر | بعد تحرشه بزوجته.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لعامل القمامة بعد مقتله على يد ميكانيكي بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ميكانيكي ويدعى "م.ع" في عقده الرابع من عمره، لاتهامه بقتل جامع قمامة ويدعى "س.ر" في عقده الرابع من عمره، وذلك بعدما طعنه بعدة طعنات متفرقه في جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعدما تحرش عامل القمامة بزوجة المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواصلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع الميكانيكي الذي قتل جامع القمامة، وقال إن المجني عليه كان تحرش بزوجتي أكثر من مرة، وهمًا منه إنني لا ألاحظ تلك الأفعال التي تصدر منه، مما جعلني أتشاجر معه وأخرج المطواة من ملابسي لطعنه.

وأضاف مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، أن الميكانيكي المتهم بقتل جامع القمامة على الطريق الدائري بالوراق، يدعى "م.ع" في عقده الرابع من عمره، ويقطن في منطقة أوسيم، ويوم الواقعة كان هو وزوجته يسيران على الطريق الدائري، وإذ بعامل القمامة يحدث فعلا مسيئا لزوجته ويتحرش بيها، وكان يعتقد عامل القمامة أن الزوج لم يره.

وأفاد المصدر ذاته، أن المتهم نتيجة لفعل التحرش اتجه إلى العامل لكي يضربه، ولكن تفاجأ الزوج بحديث جعله يثور أكثر وأكثر، وكان بحوزته "مطواة" فقام على الفور بإخراجها وطعنه دون يشعر، مما تسبب في جروح طعنية بالبطن والصدر، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وتخلص الزوج الميكانيكي من أداة استخدام الجريمة في مقلب القمامة حتى لا يعثر عليها أحد، وألقى بجثته على الطريق الدائري بالوراق.

