مصر | عاجل.. تصفية 15 إرهابيًا بالعريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصفية 15 إرهابيًا بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.

تم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال إستشعارهم بإقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع (عدد "15" من تلك العناصر) وعُثر بحوزتهم على ("9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف).

تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

