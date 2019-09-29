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مصر | ضبط شخصين يتاجران في العملات الأجنبية بالمطرية

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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية، من ضبط كلًا من: أحمد. ي. ج سن 32 أخصائي تسويق بالخارج ومقيم 3 عطفة نوفل شارع شلبي ـ دائرة قسم شرطة المطرية، ومحمد. ا. م سن 33 حاصل علي بكالوريوس زراعة ومقيم 3 شارع أبو بكر الصديق، دائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلالهما السيارة رقم ع ل ب 5647 ماركة نيسان صني "قيادة الأول".

وعُثر بحوزتهما على المضبوطات التالية: ـ مبلغ مالي 23000 دولار أمريكي، مبلغ مالي 99000 جنيه مصري.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

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