مصر | ضبط شخصين يتاجران في العملات الأجنبية بالمطرية

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ومحمد. ا. م سن 33 حاصل علي بكالوريوس زراعة ومقيم 3 شارع أبو بكر الصديق، دائرة قسم شرطة المطرية،

حال استقلالهما السيارة رقم ع ل ب 5647 ماركة نيسان صني "قيادة الأول".

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية، من ضبط كلًا من: أحمد. ي. ج سن 32 أخصائي تسويق بالخارج ومقيم 3 عطفة نوفل شارع شلبي ـ دائرة قسم شرطة المطرية،

وعُثر بحوزتهما على المضبوطات التالية: ـ مبلغ مالي 23000 دولار أمريكي، مبلغ مالي 99000 جنيه مصري.