مصر | سقوط تشكيل الشرطة المزيفة بالبساتين

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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالبساتين.



وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة المعراج العلوي ـ المعادي الجديدة، دائرة القسم، اشتبه في سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها عدد 5 أشخاص 00 أمكن استيقافها وضبط مستقليها، وتبين أنهم كل من:ـ عبد الرحمن. م. ع سن 33 عاطل ومقيم 62 شارع مساكن الماظة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ومحمد. س. أ سن 37 عاطل ومقيم بلوك 4 مساكن الوايلي الكبير ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة 00 والسابق اتهامه في القضية رقم 2753 لسنة 2009م المعادي " مخدرات "، ويوسف. ع. م سن 30 عاطل ومقيم بلوك 73 مساكن عين شمس ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، وشريف. م. ع سن 29 فرد امن بشركة للأمن ومقيم 15 حارة أبو الحسن عزبة بلال ـ دائرة قسم شرطة الشرابية00 والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 4765 لسنة 2019م الشرابيه " بلطجة "، احمد. ج.م سن 33 ويعمل على السيارة كسائق ومقيم شارع محمود محروس من شارع أحمد عرابي ـى دائرة قسم شرطة عين شمس.



وبحوزتهم المضبوطات التالية:ـ سلاح ناري "طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي" وبخزينتها عدد 3 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 18،000 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة شاومي.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

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وأقروا بأن المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.



وتم التوصل إلى المجني عليهم وهم كل من:ـ ناصر احمد محمد السيد سن 41 صاحب شونة مواد بناء كائنة مدينة المعراج ـ المعادي الجديدة دائرة القسم ومقيم بذات العنوان واصل بلدته مركز سوهاج سوهاج، حمد ابراهيم محمد عبد الله سن 30 عامل بالشونة ومقيم بذات العنوان واصل بلدته مركز سوهاج سوهاج، محمد السيد احمد محمد السيد سن 18 عامل بذات الشونة ومقيم بذات العنوان واصل بلدته مركز سوهاج سوهاج، بسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين واصطحبوهم داخل السيارة المضبوطة عقب إيهامهم بأنهم رجال شرطة وتفتيشهم والاستيلاء علي المبلغ المالي والهاتف المحمول المشار إليهما من المجني عليهما الأول والثالث ثم تخلوا عنهم بمنطقة المعراج السفلي خلف سنتر كارفور ـ دائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وأقروا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.



تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.