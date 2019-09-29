مصر | "شاذ جنسيًا"..تجديد حبس عاطل لقتله لعامل بمنطقة الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاذ جنسيًا"..تجديد حبس عاطل لقتله لعامل بمنطقة الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم استدرج الضحية إلى منطقة خالية من السكان، فى محاولة لممارسة الشذوذ معه، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، ما دفعه لقتله، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مجذوب، ملقى بقطعة أرض فضاء بنطاق قسم شرطة الواحات، بمحافظة الجيزة، وتبين أن شاذ جنسيا وراء قتله، لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وتمكنت القوات من القبض عليه، وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.