مصر | "شاذ جنسيًا"..تجديد حبس عاطل لقتله لعامل بمنطقة الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاذ جنسيًا"..تجديد حبس عاطل لقتله لعامل بمنطقة الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات في جنوب الجيزة، حبس عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل عامل بمنطقة الواحات بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم استدرج الضحية إلى منطقة خالية من السكان، فى محاولة لممارسة الشذوذ معه، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، ما دفعه لقتله، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مجذوب، ملقى بقطعة أرض فضاء بنطاق قسم شرطة الواحات، بمحافظة الجيزة، وتبين أن شاذ جنسيا وراء قتله، لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وتمكنت القوات من القبض عليه، وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة مجذوب بمنطقة نائية من السكان بنطاق القسم.