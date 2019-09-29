مصر | تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال ٢٤ ساعة

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واصلت الإدارة جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.. وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط الآتى:-

ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق روض الفرج.



ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات "مخدرات").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق مسرة.



ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد – سرقة تيار كهربائى - سرقة – غش – إيصال أمانة").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق كلية الزراعة. ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد – سرقة تيار كهربائى - سرقة – غش – إيصال أمانة").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق كلية الزراعة. وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق حلوان، وضبط (أحد الأشخاص - سبق إتهامه فى قضية " مخدرات").. حال قيامه بسرقة هاتف محمول أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.



ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة").. حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالجيزة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.