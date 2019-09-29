شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. بدء الدراسة بمدرسة صناعة الحُلِي والمجوهرات بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق الدراسة بمدرسة تدريب صناعة الحلي والمجوهرات بالعبور الثلاثاء المقبل ومدة الدراسة بها 3 سنوات وبحد أدنى 220 درجة، وتأتى ضمن توجهات الوزارة التي تعتمد على الشراكة مع قطاع الإنتاج بالدولة لتوفير عمالة فنية مدربة في تخصصات عدة لمواجهة سوق العمل المحلى والعربى وأن الطالب فور التحاقه بالمدرسة يتم تأمينه صحيا بشكل كامل.

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وأشار الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إلى أن مدرسة تدريب صناعة المجوهرات بالعبور تأتي في إطار تطوير التعليم المهني في مصر طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الصادق السيد محمد، مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية، إلى أنه تم اختيار 220 طالبا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية ومن أفضل العناصر من المتقدمين هذا العام حرصا على أن يكون التدريب ذا جودة وأن تقع المدرسة على مساحة 9 آلاف و844 مترا مكونة من مبنى 3 أدوار وبها 14 فصلا دراسيا ومكاتب لشؤون الطلبة وتشمل صالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش وتم إنشاؤها عن طريق جهاز مدينة العبور وتسلمتها هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وتابع مدير التعليم الفنى أن المصروفات والمناهج بها مثل المدارس الفنية الأخرى أما المواد الفنية التخصصية تم إعدادها وطبعها بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى بالوزارة والدراسة سوف تشمل يومين للنظرى بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية بالورش، وستضم ورش تدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات وسيحصل الطلاب على مكافأة شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تتولى اﻹدارة واﻹشراف الكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفنى بالمجلس التنفيذى الأعلى لإدارة المدارس الفنية.