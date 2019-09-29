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وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد

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أشرف غيث 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، صباح الأحد، بمقر مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، وذلك لتهنئته على توليه رئاسة مجلس الدولة خلفا للمستشار أحمد أبوالعزم.

وقد أعرب الوزير، خلال اللقاء، عن بالغ التقدير لمجلس الدولة والدور المهم الذي يقوم به في مجال القضاء الإداري وفي إطار دولة سيادة القانون.

وتناول اللقاء أطر التعاون المختلفة بين وزارة العدل ومجلس الدولة والتى تساهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.

وزير العدل يلتقي رئيس مجلس الدولة الجديد
وزير العدل يلتقي رئيس مجلس الدولة الجديد
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