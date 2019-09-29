شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مقتل ١٥ عنصرا إرهابيا في تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة وكر إرهابي في منطقة العبور بمدينة العريش في شمال سيناء، وضبط بحوزتهم بنادق آلية وعبوات ناسفة وحزام ناسف.

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وقالت وزارة الداخلية إنه استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص ٥ى منطقة العبور بدائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضاف البيان: «تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع ١٥ من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على ٩ بنادق آلية، وبنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف».

تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.