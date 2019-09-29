شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: أكثر من مليون طالب سددوا المصروفات المدرسية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عملية سداد المصروفات المدرسية إلكترونيًا من خلال شركة فوري نجحت في استقبال أكثر من مليون عملية سداد لمليون طالب في خلال أيام قليلة من تفعيل الخدمة.

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وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن الشراكة مع «فوري» جاءت لتيسير الحياة على الطلاب وأولياء الأمور، حيث توفر الشركة أيسر طرق السداد، وتتيح الدفع على مدار 24 ساعة يوميًا وخلال جميع أيام الأسبوع، مما يناسب جميع المواطنين دون عناء المشوار والوقوف في طوابير طويلة، إذ أن الخدمة متاحة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب الدفع النقدي في أكثر من 105 ألف نقطة بيع والدفع من خلال جميع المحافظ الالكترونية للبنوك وشركات الهواتف المحمولة، ومن خلال تطبيق myFawry للهواتف الذكية، وهي طرق دفع مختلفة تناسب الجميع.

وقال إن الدفع من خلال فوري متاح لأكثر من 20 مليون طالب في 50 ألف مدرسة.