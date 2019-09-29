شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التربية العسكرية في 27 مدرسة بالجمهورية والبدء بـ«بنها الميكانيكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بدء تطبيق نظام التربية العسكرية والدفاع الشعبي بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية في إطار حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق الإنضباط داخل المدارس حيث جري إختيار 27 مدرسة على مستوى الجمهورية لتحويلها لمدارس عسكرية تحقيقا للانضباط داخل المدارس الفنية حتي يستفيد الطلاب تعليميا وتربويا.

جاء ذلك خلال إستقبال المحافظ اللواء محمد يوسف نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعقيد أركان حرب أيمن كمونه المستشار العسكري للمحافظة لتدشين فعاليات بدء تطبيق النظام الجديد للتربية العسكرية بمدرسة بنها الميكانيكة بحضور الدكتور عواد احمد عواد السكرتير العام للمحافظة، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، عبدالرحمن فتح الباب القائم بأعمال مدير عام إدارة بنها التعليمية، الصادق المهدي مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

وجه المحافظ في كلمته خلال المشاركة في بدء النظام الجديد التحية لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة الذين هم السبب الرئيسي في الحفاظ على ارض الوطن بماقدموه من تحضيات وأرواح ودماء وهو مايزيدنا إصرارا على حب الوطن والدفاع عن كل ذرة رمل على أرض مصر وسيناء والدفاع عن كل شبر من حدودنا موجها التحية للواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وأضاف أن هذه المدرسة بالنظام الجديد هي شرف لكل من ينتمي إلأيها موجها رسالة للطلاب «تلقوا العلم والتدريب لتكونوا جدرين بحمل اسم مصر الغالي».

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أكد اللواء محمد يوسف نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ان الجيل الحالي هم امل مصر وعليهم مهمة الحفاظ على غنتصارات الجيس المصري في اكتوبر وجهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب مشيرا ان مصر كاملة السيادة على كافة اراضيها وهو مايتطلب الحرص والجهد للحفاظ على هذه الإنتصارات بين الأجيال المقبلة.

أوضح يوسف ان تحويل النظام بالمدرسة سوف يساهم في زيادة نسبة الإقبال من جانب الطلاب واولياء الامور مشيرا ان الطلاب سيحصلون على حصة تربية عسكرية يوميا خلال اليوم الدراسي لمدة ساعة تقريبا بهدف تحقيق الإستقرار الإنضباط داخل المدرسة.

وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه التحية للقوات المسلحة على جهودها في تحويل النظام الجديد ب27 مدرسة على مستوي الجمهورية متمنيا ان يتم تعميم النظام الجديد على مدارس مصر كلها بما يحقق تنمية شعور الإنتماء والوطنية لمصر، وقال عجلان للطلاب «انتم امل مصر كلها بجهودكم وتفوقكم سيعرف العالم من هي مصر واولادها وجيشها وشرطتها».

أوضح عبدالرحمن فتح الباب القائم بأعمال مدير عام إدارة بنها التعليمية ان الزيارة تضمنت جولة في قاعة المحاضرات الخاصة بالتربية العسكرية التي جري تجهيزها بالمدرسة لعرض المواد التعليمية والوثائقية الخاصة بالنظام الجديد والتي تهدف لمعالجة السلوك السيئ وغرس حب الوطن وتدريب الطلاب على مواجهة الشائعات مشيرا ان النظام الجديد سيجعل من شخصية الطالب قائدا ومتعلما وسيواجه ظاهرة التزويغ ويقضي على الغياب المستمر وممارسة أعمال العنف ويحقق الإستفادة العلمية للطلاب وتجعل الطالب يحترم الجميع لتكوين جيل قادر على المشاركة في مشوار البناء والتنمية.