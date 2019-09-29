شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النيابة بشأن الطفلة «أماني» شقيقة «جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيابة شربين، اليوم الأحد، قرارا بإيداع الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، شقيقة الطفلة المتوفاة «جنة» إحدى دور الرعاية، بعد حبس جدتها للأم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامها بتعذيبهما بالكي والحرق، مما تسبب في وفاة «جنة» وتشوه الأعضاء التناسلية لأماني.

وقال أشرف عبدالوهاب يس، محامي أسرة الطفلة، إن النيابة أصدرت هذا القرار لأن الطفلة في رعاية الجدة المحبوسة حاليًا والمتهمة بتعذيبها، وانهار الأب بعد سماع القرار لأنه كان يتمنى عودة الطفلة لحضنه لكن تم حرمانه منها من جديد.

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وأضاف «يس» «الأب حرم من طفلتيه منذ 10 شهور عندما صدر حكم الحضانة إلى جدتهما للأم، وخلال هذه المدة تعرضت الطفلتان «جنة وأماني» لأبشع أنواع التعذيب على يد الجدة الحاضنة، وبالأمس فقد طفلته جنة والتي توفيت متأثرة بإصابات التعذيب، والآن يصدر قرار بإيداع أماني أحد دور الرعاية وتربى وسط الأحداث في حين أن أباها موجود وفي أمس الحاجة لوجودها بجواره».

وأشار إلى أنه تقدم باسم الأب بطلب لتسوية إسقاط الحضانة من الجدة للأم، ونقل الحضانة إلى الجدة للأب، بسبب أن الأب كفيف وإذا لم تتم هذه التسوية ستنقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت فجر أمس متأثرة بأثار التعذيب في مناطق حساسة من جسمها وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا، وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة، شارك فيها الآلاف، فيما أمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.