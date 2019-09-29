شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ دمياط يفتتحان معامل التحليل الكيميائية بميناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، معامل التحليل الكيميائية بفرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بنطاق ميناء دمياط.

حضر الافتتاح الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء وليد مصطفى، رئيس هيئة ميناء دمياط، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

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وأكد وزير الزراعة على أهمية إنشاء هذا المعمل، حيث يقلل الوقت والجهد على العملاء، والتيسير على الشركات المستوردة والمصدرة، لفحص وسحب عينات من شحنات الحبوب وخامات الأعلاف وإضافاتها وكذلك الأسمدة الواردة إلى مصر عبر ميناء دمياط.

واستعرض الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الدور الذي يقوم به المعمل الجديد، حيث يتم الفحص الفني لبعض الشحنات الواردة وكذلك المصدرة في موقعها بدلا من تحليلها بالمركز الرئيسي بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، لافتا إلى أن ذلك أيضًا يأتي لخدمة المصانع بالمنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية ولمجابهة التوسعات بميناء دمياط.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضًا لخدمة مصانع الأعلاف ومربي الدواجن والأسماك والماشية بمحافظتي دمياط وبورسعيد حيث تحظي المحافظتين بنشاط كبير في مجال الاستزراع السمكي على وجه الخصوص، لافتا إلى أن المعامل الجديدة على معامل للتحليل الأساسي مثل البروتين ومعمل لتحليل السموم الفطرية ومعمل لتحليل العناصر المعدنية وأيضًا معملا لفحص وتدريج الحبوب.