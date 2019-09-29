شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شيخ الأزهر على تعذيب الطفلة «جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن ألمه بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة «جنة»، ضحية التعذيب على يد جدتها بمحافظة الدقهلية.

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وقال عبر الحساب الرسمي للأزهر الشريف، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد: «تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة «#جنة»، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأضاف: «الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة #جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم».

وتابع: «وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء».