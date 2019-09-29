شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. اللقطات الأولى لاندلاع حريق ضخم فى محطة قطار الحرمين بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وسائل إعلام سعودية لقطات أولية لاندلاع حريق ضخم داخل محطة قطار الحرمين فى جدة. وأعلنت السلطات السعودية أن الدفاع المدنى يحاول السيطرة على الحريق الهائل، مؤكدة عدم تسجيل إصابات حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. اللقطات الأولى لاندلاع حريق ضخم فى محطة قطار الحرمين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.